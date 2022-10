GeniusCon encerra e premia as inovações

Destaque para a equipe vencedora do Genius Hackaton

No fim de semana, foram conhecidos os vencedores da sétima edição da GeniusCon, a maior feira de inovação, tecnologia e empreendedorismo do norte do Paraná. As premiações ocorreram no encerramento da feira, no Centro de Eventos de Jacarezinho. No tradicional Genius Hackaton, foram 52 inscritos, divididos em nove equipes, a maioria do Ensino Médio Técnico. Para 90% deles esta foi a primeira participação no Hackaton.

Para Leandro Lima, secretário de Comércio, Indústria, Turismo e Serviços de Jacarezinho, a GeniusCon tem como foco a cultura da inovação e traz benefícios na formação dos estudantes e também para as empresas.

“A inovação se tornou uma prioridade. É difícil ver um município que não inove porque fazer diferente, fazer melhor, é o que vai trazer resultados na administração pública. Isso é feito no mercado privado há muito tempo e, hoje, os novos gestores têm consciência da melhoria da prestação de serviço público através de processos inovadores”, comenta.

O consultor do Sebrae, Odemir Capello, comemora o sucesso de mais uma edição da feira e das competições.

“Conseguimos estimular os participantes a pensar em projetos que atendam aos nossos objetivos prioritários e também conseguimos criar oportunidades para que esses jovens se mantenham no norte pioneiro”, celebra Capello.

Vencedores – O projeto “Garage Sprint Code” foi o vencedor do Genius Hackaton, dos estudantes João Lorenzo Malutta Haidar, Felipe Henrique Camargos Ferreira, Gabriel Lima de Morais, Geovane Rigonato e Jhonatan Silvério de Oliveira, todos do curso de Ciências da Computação Universidade Estadual Norte do Paraná (UENP), campus Bandeirantes.

A proposta do grupo é desenvolver uma plataforma on-line de locação e prestação de serviços entre agricultores para que os proprietários de maquinários agrícolas e prestadores de serviços consigam aumentar a visualização e alcançar novos clientes.

Um dos integrantes da equipe, Gabriel Lima de Moraes, conta que, na edição do ano passado, a equipe ficou em terceiro lugar e avalia a primeira colocação alcançada em 2022.

“Essa premiação representa um avanço na carreira acadêmica e profissional de todos os membros da equipe e uma evolução pessoal porque tivemos vários desafios, passamos por várias fases. Na primeira vez que participamos do Hackaton, no ano passado, a gente estava no início do processo e nos surpreendemos com o terceiro lugar. Para a edição desse ano, ampliamos conhecimentos, conquistamos um hackaton da universidade e, agora, vencemos com mais experiência” , comemora o universitário.

Além da Genius Hackathon, duas outras competições aconteceram durante o evento: a Genius Fight, em que 24 startups apresentaram suas ideias para o público, e a Genius ComBot, o campeonato de robótica da feira.

Os três primeiros colocados no Genius Hackaton, Genius Fight e Genius Combot receberam premiações de até R$ 3 mil, além de mentorias com aceleradora Venture e Sebrae/PR.

Genius Hackaton:

1º – Garage Sprint Code (João Lorenzo Malutta Haidar, Felipe Henrique Camargos Ferreira, Gabriel Lima de Morais, Geovane Rigonato e Jhonatan Silvério de Oliveira – UENP – Campus Bandeirantes);

2º – Pet 2 (Ana Carolina Bianchi Rocha, Ketlyn Camargo Bianchi, Louise Vinis Correia, Maria Eduarda Bardeli Dias e Natalia Helena – UENP – Campus Bandeirantes);

3º – Pet 1 (Beatriz Granemann Conde, João Antônio da Silva, Laís Priscila da Silva, Paola Rodrigues e Pedro Henrique Weinert – UENP – Campus Bandeirantes).

Genius Fight:

1º – Vorex Gaming (Cleiton Machado – Abatiá);

2º – Seu Controle (Byanka Veronez Ferreira, Sara Ferreira dos Santos, Pamela Cristina de Souza Serafim e Leticia dos Santos Ferreira – CEEP Ibaiti);

3º – Pega Busão (Iago Pawak, Laís Querino dos Santos, Manuéla Tibúrcio, Lara Beatriz Cordeiro de Morais – IFPR – Campus Jacarezinho).

Genius Combot – Robótica

Categoria Batalha de Robôs:

1º – ATTON (Kimberly Dias de Meira, Lucas Gabriel Lopis, Maria Clara do Carmo Bedin e Maria Fernanda Miranda – CEEP Bandeirantes);

2º – ARES (Aldo Gabriel da Silva, Anthony Gabriel Ribeiro Alves, Gustavo Henrique Storer Almeida e Mario Alexandre Campezoni Porto – CEEP Bandeirantes);

3º – JARVIS (Gabriel Henrique de Brito Affonso, João Pedro de Oliveira Assolari, Leonardo Amaral Santos e Nicolas Araújo Sartori – CEEP Bandeirantes).

Categoria Seguidor de Linha Júnior:

1º – Marujos (Igor Damásio de Godoi, Maria Clara Pieri Silio, Robson Nathan Moreira de Oliveira Maia – Colégio Sesi/ Senai – Santo Antônio da Platina);

2º – Unibot (Ana Luiza Cavazzani, Ana Vitória Duarte Procópio da Silva, Beatriz Garcia Pelloso e Matheus Ferreira Bottaro – Colégio Maranata – Jacarezinho);

3º – Marabot (Caroline Rodrigues Berçocano, Gabriel Queiroz Sanzovo, Heloise de Souza e Isadora Guimarães Rodrigues – Colégio Maranata – Jacarezinho).

Categoria seguidor de linha Pro:

1º – Robotinik (João Batista Siqueira Reis, Lucas Pereira da Cruz e Sergio Edvaldo Pinto Filho – CEEP Ibaiti);

2º – Thomas (Daiana Rodrigues Barbosa dos Santos, Felipe Teodoro Depizzol, Jhonatan Gabriel da Silva Proença, Samuel Mariano Rodrigues e Tayson Lucas Meneses de Souza – Colégio Estadual Joaquim Pedro de Oliveira – Japira);

3º – Speed Trinity (Antônio Gonçalves Filho, Julio Augusto Rosa, Luciano Fonseca e Maria Isabela Cruz Vilella – Colégio Rui Barbosa – Jacarezinho).

A GeniusCon é uma realização do SRI do Norte Pioneiro do Paraná, Sebrae/PR e Prefeitura de Jacarezinho, com patrocínio da Magnus, Supermercados Molini’s e Fanorpi de Santo Antônio da Platina, e apoio institucional de diversas entidades.

Mais informações no site do evento: https://www.geniuscon.com.br/