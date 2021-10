Genius.Conecta premia projetos inovadores no NP

Grupo Ciência em Show foi uma das atrações da Genius.Conecta em 2021.

Terminou, na tarde desta sexta-feira (15), a 6ª edição da Genius.Conecta, a maior feira de inovação do Norte Pioneiro. Com cerca de 1,2 mil inscritos e R$ 6 mil em premiações, a programação movimentou o cenário empresarial e estudantil da região e fomentou o empreendedorismo, inovação e desenvolvimento de novos projetos e ideias de negócios. O evento foi realizado pelo Sebrae/PR, Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro do Paraná (SRI) e Prefeitura de Jacarezinho, com patrocínio da Fomento Paraná, e apoio de diversos parceiros.

A feira levantou debates sobre temas relacionados a startups, inovação, conectividade, sustentabilidade, educação, empreendedorismo. Além das palestras, workshops, oficinas e painéis, os inscritos puderam navegar pela plataforma personalizada e conferir os projetos das startups do norte pioneiro e informações sobre todos os parceiros do evento, que tiveram espaço exclusivo para expor a marca, produtos e serviços, e interagir com os visitantes.

Três competições foram realizadas durante a programação. A Genius Hackathon, maratona para incentivar o desenvolvimento de tecnologias, ferramentas e soluções inovadoras para os desafios da gestão pública e cidades inteligentes; Genius League, campeonato de jogos digitais, com disputa entre gamers na League of Legends, um jogo de estratégia em que equipes se enfrentam para destruir a base da outra; e a Genius Fight, batalha de pitches entre 30 startups da região.

Além disso, 30 startups cadastradas no programa StartupNP puderam expor suas soluções em um estande virtual na GeniusFinder. Foi uma forma de os empreendedores apresentarem suas ideias, fazer networking e interagir com os visitantes.

Premiações – A Genius Hackathon iniciou as atividades em 19 de setembro e terminou nesta sexta (15), com a divulgação e premiação dos três melhores projetos entre as 11 equipes inscritas. O primeiro lugar ficou com a Jumanji no 4.0, formada por estudantes do Instituto Federal do Paraná (IFPR) de Jacarezinho. O segundo lugar foi para a SmartMedic, dos alunos da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP); e o terceiro ficou com a OnMaps, também de universitários da UENP. A equipe vencedora recebeu R$ 1,5 mil, e o segundo e terceiro colocados ganharam R$ 1 mil e R$ 500, respectivamente.

A Genius League, campeonato de e-sports, recebeu 130 inscritos, divididos em 23 times. A primeira colocada foi a equipe Recife Mariners Dark, premiada com R$ 500 em Riots Points (RP), moeda virtual do game, que podem ser usados para comprar skins, baús, chaves, campeões e outros itens na loja do jogo. O segundo lugar ficou a Fúria, que levou R$ 300 em RP. E o terceiro com Gamer Squad Astra, reconhecida com R$ 200 em RP.

A batalha de pitches, ou Genius Fight, premiou as startups que participaram de todas as ações do SRI ao longo do ano. Os 30 projetos inscritos passaram por três etapas de apresentações, com bancas diferentes. O primeiro lugar ficou com a equipe STA – Sistema para Tratamento Alternativo, que levou para casa um prêmio de R$ 1 mil; o segundo foi para a Assina Uai, premiada com R$ 600; e o terceiro ficou com a MobPar, que levou um prêmio de R$ 400.

Balanço – O consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello, destaca que a Genius.Conecta apresenta as ações e projetos de inovação conduzidos no norte pioneiro do Paraná. Segundo ele, na edição de 2021, os inscritos puderam conferir 14 cases de negócios locais. “Mais importante que as premiações é trabalhar a cultura da inovação e mostrar que é possível termos aqui os habitats, que fomentam esses negócios”, afirma. O evento também consolida os resultados das trilhas feitas durante todo o ano por meio da apresentação das startups.

A presidente do SRI do Norte Pioneiro do Paraná, Angélica Cristina Cordeiro Moreira(fotos), diz que essa edição trouxe para discussão temas muito atuais e relevantes para estudantes, professores, pesquisadores, gestores públicos, empresários e futuros empreendedores.

O objetivo, segundo ela, foi propor um olhar para o futuro e incentivar que a transformação aconteça agora. “Temas como tecnologia, inovação e empreendedorismo precisam estar na pauta das lideranças e de toda a comunidade e foi isso que a feira trouxe por meio de uma programação qualificada”, completa ( Reportagem: Cleiton Corrêa).

A plataforma da Genius.Conecta com todos os conteúdos ficará disponível aos inscritos por mais um mês.