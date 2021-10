Genius.Conecta debate tecnologia (vídeo)

Evento em Jacarezinho será realizado nos dias 13, 14 e 15 de forma digital e gratuita

Começa na próxima quarta-feira (13) a sexta edição da maior feira de inovação do norte pioneiro do Paraná. A Genius.Conecta será realizada de forma virtual e gratuita pelo Sebrae/PR e Sistema Regional de Inovação (SRI) do Norte Pioneiro do Paraná, com correalização da Prefeitura de Jacarezinho. Em debate, temas relacionados a startups, inovação, conectividade, sustentabilidade, educação, empreendedorismo. O evento é voltado a estudantes, professores e pesquisadores, empresários e a comunidade em geral.

A programação será transmitida ao vivo, até 15 de outubro, nos períodos da manhã, tarde e noite, por meio de uma plataforma personalizada criada especialmente para o evento, que também possui aplicativo exclusivo para a interação entre os participantes.

Além das palestras, workshops, oficinas e painéis, os inscritos encontrarão na plataforma os projetos das startups do norte pioneiro e informações sobre todos os parceiros do evento, que terão área exclusiva para expor a marca, produtos e serviços, e interagir com os visitantes.

A abertura será a partir das 9 horas de quarta-feira (13). O primeiro dia terá, entre outras atividades, um painel sobre o panorama da inovação nas instituições de ensino; oficina maker: faça o seu próprio microscópio; além de pitches da Genius Fight e Hackathon. Na quinta (14), a programação traz conteúdos sobre empreendedorismo criativo, estratégias de marketing digital, aprendizagem híbrida, e o primeiro encontro de habitats de inovação do norte pioneiro do Paraná, com representantes dos 12 projetos de habitats da região.

No último dia de feira, 15 de outubro, os participantes poderão acompanhar apresentações sobre ferramentas para inovar; inteligência emocional, comportamento e carreira; afroempreendedorismo; mulheres na TI: desafios, oportunidades e carreira; descomplicando cidades inteligentes; varejo do futuro. Na sexta-feira também ocorrem as premiações das competições da Geniuscon, o hackathon e a Genius League. Além da programação ao vivo, os inscritos podem acessar a qualquer momento os conteúdos “Criando uma landing page” e “Como montar um e-commerce do zero pela loja integrada”.

O consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello (fotos), lembra que a Genius.Conecta cumpre o papel de consolidar o trabalho realizado desde 2016 de colocar a inovação como peça importante para o desenvolvimento regional. “O evento prioriza as ações de inovação que estão acontecendo aqui no norte pioneiro”, afirma. As estratégias para implantar a cultura da inovação são conduzidas pelo Sebrae/PR e SRI e contam com o apoio de várias entidades da região.

A presidente do SRI do Norte Pioneiro do Paraná, Angélica Cristina Cordeiro Moreira, conta que a programação foi pensada para estimular a criatividade dos estudantes, trazer temas inovadores para a educação, voltados aos professores, e para inspirar empresários e lideranças a criarem alternativas e aproveitarem novas oportunidades de negócios. “Esses são os nossos três públicos-alvo, mas a comunidade que acessar a feira vai ganhar muito, pois tem conteúdos sobre cultura, tecnologia, inovação, empreendedorismo”, destaca.

Em 2020, a GeniusCon atraiu 2,2 mil participantes de mais de 20 cidades, 20 expositores, e mais de 20 startups. A feira de inovação promoveu 10 oficinas, 30 pitches e realizou o primeiro hackathon digital do norte pioneiro do Paraná. A edição de 2021 conta com o apoio das prefeituras de Bandeirantes, Andirá, Cambará, Jacarezinho e Santo Antônio da Platina.

