“Gata da Semana” é princesa de Quatiguá

Nicolle Bueno Cechelero é simplesmente inigualável

Nicolle Bueno Cechelero (fotos) emerge maravilhosa e cheia de graça. A lindinha conclui o Ensino Médio.

Hobbies: Academia, vôlei, festas, tempo com a família e amigos.

“Daqui para a frente espero ter muitas realizações, conquistar muitos dos meus objetivos, dentre eles, entrar na faculdade pois desejo sucesso profissional, espero continuar focada em meus planos, e ter a mesma persistência e dedicação para com minhas tarefas que tenho hoje em dia, sendo sempre muito feliz e sem passar por cima de ninguém”, ronrona a felina, com seu charme intenso e irresistível.

A morena de olhos castanhos é vaidosa assumida, ama tirar fotos e ser fotografada e as pequenas coisas da vida como ver o pôr do sol.

Cheia de dengo, surge agora como a nova Gata da Semana.

@redessociais : insta: @nicolle_cechelero_

facebook: Nicolle Cechelero