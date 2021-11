Gata da Semana é de SAP e Tomazina

Deslumbrante morena tem apenas 23 anos e é cheia de atitude

Hanelli Leocádio Barbosa Guimarães (fotos) tem 23 anos, cursa Ciências Contábeis, e é simplesmente maravilhosa. Atualmente mora em Santo Antônio da Platina, mas é de Tomazina, cidade das cachoeiras.

Ela e o marido, Pedro, possuem três franquias da Eskimó Sorvetes, localizadas em Santo Antônio da Platina, Jacarezinho e Cornélio Procópio.

“Sou caseira, gosto de um programa a dois, comida boa (não pode faltar). Mantenho os amigos de verdade sempre por perto…Sou muito família, estou aqui para eles e por eles. Adoro viajar, me aventurar, e sentir aquelas borboletas no estômago e dificilmente frequento baladas ou festas e afins” assinala a descolada jovem de cabelos ondulados.

“Minha meta hoje é continuar em busca da minha melhor versão, entendo que grande parte do sucesso depende muito de como você maneja sua própria vida, as expectativas e principalmente o emocional. Não me importo em falhar repetidamente, contanto que eu não perca o entusiasmo, pois ele vai me levar ao sucesso. Posso afirmar que sou uma mulher aos 23 anos, empresária, batalhadora, persistente, esposa, amiga, parceira… E melhor de tudo, independente”, arremata a nova e fulgurante Gata da Semana.