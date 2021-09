Gata da Semana é ninfa de Wenceslau

Fascinante morena tem na doçura sua principal atração

Júlia Ferreira Grecchi Melo (fotos) é uma princesa linda de 15 anos que estuda e reside em Wenceslau Braz.

Cursando o Ensino Médio curte nas horas vagas estar com os amigos, ama viajar, adora animais e gosta de andar a cavalo, além de tirar fotos.

Aprecia o mundo da maquiagem, moda e praia com a família. A deslumbrante jovem vai fazer faculdade de Odontologia e se especializar “na área da estética, harmonização facial essas coisas”, comenta, meiga e focada, adicionando: “Quero dar muito orgulho para meus pais e poder retribuir pelo menos um mínimo do que já fizeram por mim”, assinala, grata.

Frase de impacto: “A gentileza é a forma mais bonita de ser o sol no dia nublado de alguém”.

Graciosa e encantadora, surge agora simplesmente única e maravilhosa como a nova Gata da Semana.