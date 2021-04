Gata da semana é morena de Carlópolis

Deslumbrante e carismática princesa tem 19 anos

A carlopolitana Jennifer Silva de Andrade (fotos) possui apenas 19 anos e cursa o primeiro ano de Fonoaudiologia.

Hobbies e detalhes sobre a espetacular diva: criar conteúdo pra internet, inventar as próprias roupas e maquiagens, “não diria que cantar também é um hobbie porque isso está no meu sangue desde os dois anos, já faz parte de quem eu sou, mais um dos motivos pra ter uma personalidade forte e de tamanha teimosia na maioria das vezes”, sussurra a menina doce e forte.

Suas metas: “Viver daquilo que eu estou cursando e quem sabe do que eu faço atualmente, criando conteúdos e fazendo pessoas me enxergarem ainda mais. Definição? Não deixar o mundo sem a minha marca”, crava a popular e sábia moça com sua candura encantadora.

Agora, eclode em esplendor como a nova Gata da Semana.