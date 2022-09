Garoto de 16 anos não consegue escapar em S. Campos (ver vídeo)

Com Honda CG 160 Start bateu em Toyota Hilux

A ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) em patrulhamento por Siqueira Campos em torno de 16 horas percebeu um motociclista, que ao ver a equipe tentou se evadir. a equipe deu voz de abordagem, porém se recusou, tomando rumo sentido ao centro da cidade em alta velocidade (fotos e vídeo).

Colocou em risco sua vida e dos pedestres que circulavam na área, “furou” preferenciais, e transitou em contra mão de direção. No bairro Boa Vista, porém, colidiu contra uma Toyota Hilux, causando danos materiais na lateral direita da camionete, porta, retrovisor, para-choque, roda e lentes do farol dianteiros.

Já a Honda CG 160 Start, de cor vermelha, “pilotada” pelo menino de 16 anos, teve danos na parte frontal.

Ele foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal com traumas no joelho direito, clavícula e arcos postais. O padrasto do menor, juntamente com a mãe, foram comunicados.

A moto foi apreendida e recolhida ao pátio do destacamento da PM, onde também lavradas as notificações.