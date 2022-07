Fusca bate em moto e mata rapaz de 25 anos

No início da madrugada de domingo em Santa Cecília do Pavão.

Neste domingo (03), por volta de 00h10m, ocorreu acidente na rodovia PR-090, em Santa Cecília do Pavão.

Trafegava pela rodovia um Fusca, conduzido por jovem (18 anos), de Santa Cecília do Pavão à Nova Santa Bárbara, quando ao atingir o km 312 se envolveu em colisão frontal com uma Honda/CB 300R, que trafegava no sentido contrário conduzida por um rapaz (25 anos) que foi à óbito no local.

O motorista do carro foi encaminhado à Santa Casa de Cornélio Procópio com ferimentos graves, e o da motocicleta, encaminhado ao IML de Londrina.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Cornélio Procópio atendeu a ocorrência.