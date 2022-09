Furto de três motos de madrugada em Ibaiti

Um dos ladrões é adolescente de 16 anos

Nesta quarta-feira (14) a Polícia Militar de Ibaiti foi acionada de madrugada, no Centro, por conta de furto de motos em revendedora de automóveis.

Com base nas imagens das câmeras de seguranças, os policiais constataram que eram três criminosos, os quais, com uma pedra, quebraram a porta de vidro da loja, subtraindo três motocicletas.

Ainda, foi possível a identificação dos autores e a localização de dois deles em suas residências, localizadas na Vila Esperança.

Quando questionados, um deles negou participação no crime, todavia, após os policiais lhe mostrarem as imagens do momento do furto, confirmou a autoria e entregou à equipe uma Honda/CB 250F Twister, que estava escondida em sua casa.

Logo na sequência, seu primo, o outro criminoso, também confirmou aos agentes que foi partícipe, bem como entregou as outras duas motos furtadas: Honda/Nxr 160 Bros Esdd e Honda/CB 250f Twister. Os dois indivíduos indicaram o terceiro envolvido (16 anos), que também foi detido posteriormente.

Os três responsáveis (19, 18 e 16 anos) foram detidos e encaminhados para Delegacia de Polícia de Ibaiti. As motos, encaminhadas para os procedimentos de restituição ao proprietário.