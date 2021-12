Furto de fiação elétrica em escola

Criminosos invadem e furtam Escola Municipal Monteiro Lobato

A Escola Municipal Monteiro Lobato, na Vila Sossego em Ibaiti foi alvo da ação de criminosos na madrugada desta terça-feira (30). Aproximadamente 100 metros de fios elétricos foram furtados do sistema de iluminação da instituição de ensino.

Os marginais cortaram os cabos nas caixas subterrâneas externas que ficam localizadas no pátio da escola e puxaram toda a fiação responsável pelo funcionamento da unidade.

O crime contra o patrimônio público na instituição foi descoberto pela manhã, quando funcionários da Secretaria Municipal de Educação chegaram para trabalhar. Um Boletim de Ocorrência do furto contra o patrimônio público foi registrado na Polícia Civil.

A Escola Municipal Monteiro Lobato atende cerca de 420 crianças das famílias moradoras nos bairros Vila Sossego, João Edmundo de Carvalho e outros bairros próximo ao Terminal Rodoviário. A escola recentemente foi totalmente reformada e remodelada pela atual Administração Municipal. As obras foram realizadas com recursos próprios do município e entregues pelo prefeito Dr. Antonely Carvalho à população em agosto de 2019.

“Os indivíduos adentraram no ambiente de ensino e lá cortaram e furtaram a fiação elétrica sem se importarem com as crianças que são atendidas pela instituição”, disse a secretária de Educação Tânia Fátima Fadel Bueno.

Em pleno período de pandemia a Administração Municipal tem realizado diversos investimentos na cidade para mantê-la mais bonita, limpa, organizada e segura. Ações de ladrões e vândalos vem na contramão do desenvolvimento e interferem na vida do cidadão de bem que precisa dos investimentos públicos para ter uma vida melhor e digna.

Outros espaços públicos municipais também já foram alvos de furtos e vandalismo nos últimos meses. Preocupada com os constantes atos de total descaso com o patrimônio público, a Prefeitura de Ibaiti convida a população a ajudar na conservação dos bens públicos e denunciar crimes praticados contra o patrimônio do povo.

As denúncias podem ser feitas pelos telefones 43 3546-1011 – Polícia Civil e 190 – Polícia Militar.

“Pedimos a ajuda da população para denunciar os atos de destruição do nosso patrimônio público”, pede o prefeito Dr. Antonely Carvalho.

“Nossas escolas, CMEIs, complexos esportivos, centros culturais e outras instituições são investimento e dinheiro público. Com os furtos e depredações a população é a maior lesada, porque é ela quem paga os impostos para que haja serviços públicos de qualidade para nossa gente” lembrou Dr. Antonely Carvalho.