Furtam estátua de cemitério, escondem, mas idosa encontra

Peça avaliada em cinco mil reais é pesada

Na manhã desta sexta-feira, dia 29, compareceu na delegacia de Polícia Civil uma moradora da Rua Sete de Setembro, centro platinense, relatando que durante a madrugada escutou barulhos em um terreno ao lado de sua casa e ficou amedrontada, se trancando no quarto.

Passadas algumas horas, já pela manhã, ela saiu do quarto e verificou que havia uma estátua de Jesus Cristo (foto) escondida no terreno de onde vieram os ruídos. É possível que retornariam em outra ocasião para levar o produto do crime. Provável que tenham sido mais de um ladrão que carregou dado o peso da obra artística.

Os investigadores fizeram contato com funcionários do Cemitério São João Batista que constataram então que a estátua havia sido furtada à noite.

A peça, avaliada em R$ 5 mil, foi então devolvida ao local e instaurado inquérito policial para apurar o fato, conforme relatou o delegado Rafael Guimarães.