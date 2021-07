Furtada lanchonete platinense (vídeo)

Dog Chicken abriu recentemente e já foi alvo de marginal

Confirmado neste sábado, dia dez. Na madrugada de quinta-feira, dia nove, às 4h28m, um elemento sozinho invadiu uma lanchonete nova, na rua Marechal Deodoro, no centro de Santo Antônio da Platina. Onze minutos após, saiu levando duas televisões HQ de 28 polegadas.

A Dog Chicken do Juliano, em frente ao Maderô, oferece principalmente cachorro-quente.

As duas Smart TVs estão com pen drive preto e slide dos lanches.

Se alguém tiver informações, favor passar para a polícia.