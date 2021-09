Furta gado em SAP e leva para J. Távora

Homem confessou crime na manhã desta sexta-feira

Nesta sexta-feira, dia 17, por volta das 09h30, a Polícia Militar recebeu denúncia de que no sítio Quarenta, de Joaquim Távora, estavam algumas cabeças de gado que não pertenciam aos moradores da região.

Deslocaram-se para o local e viram de imediato um rapaz próximo de três novilhos, sendo duas fêmeas e um macho. Abordaram o homem, de 27 anos, que de início disse não saber quem seria o proprietário dos animais, mas durante depoimento entrou em contradição com suas versões.

Diante da confusão, o rapaz confessou ter furtado os animais de um senhor platinense, conhecido por Antônio de Souza Corrila, morador do povoado rural da Platina.

Com isso, os animais foram fotografados (fotos), e na sequência a polícia se deslocou para o sítio mencionado, contatando o dono, que reclamou do furto de três cabeças de gado. A vítima disse que naquele momento estava prestes a ir na delegacia registrar o furto. Ao apresentar as imagens, ele reconheceu de imediato como seus animais.

O autor, então, recebeu voz de prisão, sua moto (foto) foi apreendida, e as partes foram encaminhadas até a delegacia de Polícia Civil de Joaquim Távora para providências.