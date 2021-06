Furta em Japira e é preso em Ibaiti

Ação bem sucedida da Agência Local de Inteligência e Rádio Patrulha

Nesta terça-feira, dia 22, às dez horas a Agência Local de Inteligência com a Rádio Patrulha após tomarem conhecimento do furto do Fiat/Uno cor branca ocorrido em Japira iniciaram diligências visando localizá-lo e durante deslocamento pelo bairro João Edmundo Carvalho, em Ibaiti, se depararam com o veículo abandonado em via pública.

Em contato com os moradores próximos souberam que o condutor era um indivíduo de cor parda vestido de preto e seguiu a pé sentido bairro Cohapar, logo em seguida foi abordado pela RPA sendo identificado.

Tinha em seu bolso a chave do carro, que foi recuperado e o autor (38 anos) foram encaminhados para a 37° DRP de Ibaiti, para que fossem adotados os procedimentos cabíveis.