Funeas paga todos salários atrasados do Hospital Regional

Fundação honrou compromissos que deveriam ter sido quitados pela terceirizada

Marcello Augusto Machado (foto)presidente da Funeas (Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná), que administra o Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina, entrou em contato com o Npdiario no final da tarde desta sexta-feira, dia 18, para informar o seguinte:

Ele assinou os pagamentos (salários e indenizações) do pessoal da empresa Alfa Resgate, cuja parceria se encerrou em fevereiro. A terceira deixou dívidas trabalhistas para enfermeiras e técnicas de enfermagem.

“Com o contrato encerrado e tendo o recurso para pagar a empresa, solicitamos, conforme nosso direito previsto em contrato, a apresentação da quitação dos salários de fevereiro e dos acertos dos cerca de 45 colaboradores que ajustados para trabalhar no Hospital Regional. Não tendo apresentado, sendo hoje, dia 18, eles descumpriram todos os prazos legais e nós não temos outra alternativa a não ser pagar diretamente nas contas dos funcionários da empresa para segurança da Funeas e para garantir a dignidade dos trabalhadores que não têm culpa da firma não honrar seus compromissos, inclusive, acordo de contrato”, assinalou.