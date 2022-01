Terceirizada atrasa salários do SAMU em todo Norte Pioneiro

Empresa que faz a gestão alega que sindicato catarinense bloqueou pagamentos em outros estados do país

Exclusivo: Funcionários do SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) do Norte Pioneiro não receberam o pagamento no quinto dia útil neste mês de janeiro. Inconformados, alguns entraram em contato com o Npdiario buscando informações e uma solução. O problema atinge todo o Paraná.

Na região, estão instalados em Santo Antônio da Platina (fotos da unidade na rua Marechal Deodoro, centro platinense), Jacarezinho, Ribeirão do Pinhal, Cornélio Procópio, Congonhinhas, Andirá, Bandeirantes, Siqueira Campos, Wenceslau Braz, Ibaiti e Cambará.

Receberam a seguinte comunicação nesta sexta-feira, dia sete:

O SindSaúde/Santa Catarina, de Florianópolis, protocolou ações judiciais pedindo bloqueio de valores devidos , como forma de assegurar os pagamentos aos seus filiados. Além dessa questão, já há em curso outras iniciativas buscando reconhecer pretensos reajustes salariais postergados, multas por atraso de 13º salário, recolhimentos de FGTS(Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), entre outras.

A partir de primeiro de janeiro, a gestão do SAMU passou para a OZZ para a Fahece, que assumiu um contrato emergencial. Uma licitação para efetivar quem assumirá o serviço em definitivo tramita em paralelo.

O presidente da OZZ, Sérgio Esteliodoro Pozzetti, tem problemas sérios no Rio de Janeiro. Também foi exonerado da Chefia da Funasa(Fundação Nacional de Saúde) do Paraná, cargo que exerceu entre 2004 e 2008. Sua demissão foi por corrupção.

A reportagem entrou em contato com a OZZ Saúde, terceirizada que venceu a concorrência no Paraná, cuja sede fica na rua Dr. Manoel Pedro, 741, bairro Cabral, em Curitiba.

O Diretor de Comunicação, Diego Ramos, prometeu pagamento para terça ou quarta-feira, dias 11 ou 12.

Ele disse entender a preocupação dos colaboradores, pediu paciência e justificou que o contrato com o SAMU em Santa Catarina terminou no final do ano e sindicatos entraram na Justiça bloqueando as contas bancárias, “nosso departamento jurídico está resolvendo e tudo será equacionado nos próximos dias com a quitação da dívida trabalhista”, garantiu, lamentando os transtornos.

O Npdiario continuará acompanhando o caso.