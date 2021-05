Funcionário auxilia roubo em Carlópolis

Malote da empresa tinha sido levado pelo comparsa

Na manhã de segunda-feira, dia 24, às 9h50m, dois homens, de 20 e 32 anos, foram presos na rua Kalil Keder, centro de Carlópolis.

O caso foi registrado como resposta ao roubo de um malote de uma empresa. De acordo com a equipe da Polícia Militar, um dos suspeitos era funcionário da instituição. O outro envolvido tinha fugido do Centro de Progressão Penitenciária de Bauru, cidade do interior paulista.

Um Fiat Fiorino foi recuperado e o dinheiro apreendido.

Canil e Rádio Patrulha de Joaquim Távora deram suporte à operação.