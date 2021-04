Fui vítima de conspiração, diz pastor que queimou imagem (vídeo)

PADROEIRA DO BRASIL FOI QUEBRADA PELO HOMEM

Exclusivo: O pastor Miguel Moreira (fotos e vídeo), que quebrou e queimou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil, na noite de terça-feira, dia 31, num sítio, em Santo Antônio da Platina, conversou na manhã deste sábado, dia dois, com o npdiario.

Ele é da igreja Visão em Cristo , cuja sede na cidade (fotos) fica na avenida Palma Rennó.

Ele já prestou serviços como mototaxista, integrou a Assembleia de Deus no conjunto Habitacional Bela Manhã e montou seu próprio ministério há poucos meses na Visão em Cristo.

Não disse estar arrependido e nem orgulhoso do que fez, e declarou o seguinte: “Eu fui vítima de conspiração…Mas, vai dar tudo certo”.

O pastor Júnior da Silveira Araújo, presidente do Conselho de Pastores de Santo Antônio da Platina, foi procurado pela reportagem, porém, preferiu não comentar o caso, que repercutiu em todo o Paraná, “cada um responde por si, não posso opinar sobre ações de outras pessoas”, afirmou.

Wellington Marques Ribeiro (Irmão Wellington) 45 , da Assembleia de Deus Missão, disse: “Não apoiamos esse tipo de comportamento”.

Esta Sexta-feira Santa da Paixão, dia dois, é uma data religiosa cristã que relembra a crucificação de Jesus Cristo e sua morte no Calvário. O feriado é observado sempre na sexta-feira que antecede o Domingo de Páscoa, sexto dia da Semana Santa no cristianismo ocidental e o sétimo no cristianismo oriental.

