Fui indicado por Lupion, diz acusado

Em março de 2020, Lupion foi nomeado pelo então ministro Mandetta para o cargo de diretor do Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa do Ministério da Saúde e, em seguida, diretor de programa. No mês seguinte, após a troca no comando da saúde, Nelson Teich assinou exoneração a pedido de Lupion (Texto: G1).

No centro das apurações da CPI da Covid sobre pretensas irregularidades em negociações de vacinas, Carlos Ferreira Dias em 2011, Dias deixou a CWBX e fundou, com um amigo, a Dax Cred Assessoria de Crédito e Cobrança. A parceria durou menos de um ano. Com o fracasso da empreitada, prestou concurso público para a Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná), sendo aprovado para vaga reservada a afrodescendentes em fevereiro de 2012. Admitido como auxiliar administrativo, ele ocuparia a gerência dois anos depois.

Em fevereiro de 2015, o ex-deputado Abelardo Lupion (DEM-PR) assumiu a presidência da Cohapar, onde diz ter conhecido Dias. À época, o governador do Paraná era Beto Richa (PSDB).

Depois, Lupion assumiu a Secretaria de Infraestrutura e nomeou Dias para sua chefia de gabinete. No dia 13 de junho daquele ano, Dias foi alçado ao cargo de diretor de logística da secretaria, chegando a participar de eventos ao lado da então governadora.

Muito amigo do ministro da Secretaria-Geral da Presidência Onyx Lorenzoni, padrinho de casamento de seu filho, Pedro Deboni Lupion, o pai foi um dos articuladores da campanha presidencial de Bolsonaro no Paraná em 2018. Com a vitória e a posse de Onyx na Casa Civil, no ano seguinte, Lupion passou a ocupar uma assessoria especial da Presidência e, posteriormente, a secretaria Especial de Relacionamento Externo da pasta.

Na função de assessor especial, Lupion foi consultado pelo então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, sobre indicações para o Departamento de Logística. Sugeriu o nome de Dias. Com a saída de Onyx da Casa Civil em fevereiro de 2020, Lupion foi transferido para a Saúde, para assessoramento de Mandetta no enfrentamento da pandemia. Dois meses depois, Mandetta foi exonerado, e Lupion também deixou o ministério.

Dias, porém, foi mantido, sobrevivendo aos três sucessores de Mandetta.

“Quando o Roberto foi convidado a ficar, me telefonou. Eu disse: fica”, conta Lupion, segundo quem Dias telefonou uma série de vezes afirmando que deixaria o cargo. “É muita pressão. Aquilo lá é uma fábrica de fazer doido.”

Funcionários da Saúde consideravam natural a saída de Dias após a demissão de Mandetta, afinal a logística era justamente uma das áreas que Bolsonaro prometia revirar com a entrada dos militares no ministério.

O servidor foi mantido no cargo, mas cercado por fardados. Em maio de 2020, coronel da reserva Marcelo Blanco da Costa foi nomeado assessor do Departamento de Logística para vigiar a área comandada por Dias, segundo aliados do então ministro Pazuello.

Blanco deixou a Saúde em janeiro deste ano. No mês seguinte, ele e Dias se reuniram com Dominguetti, no jantar em que o policial afirma ter recebido o pedido de propina. Conforme revelou o Painel, na véspera daquele encontro, Blanco abriu uma empresa de representação comercial de medicamentos.

Mesmo contestado por Pazuello, Dias chegou a ser indicado, em outubro de 2020, para uma vaga de diretor da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Bolsonaro, porém, retirou a sugestão do nome na semana seguinte.

Após o desgaste, Pazuello pediu à Casa Civil para exonerar Dias. A demissão foi revertida depois de o então presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), interceder.

Desde junho de 2020, a Caixa Econômica Federal move uma ação de cobrança contra Dias na Justiça Federal no Paraná. Segundo o banco, o ex-diretor da Saúde assinou três contratos de empréstimo consignado no fim de 2015, mas não quitou todas as parcelas.

De acordo com os dados do processo, a dívida é de cerca de R$ 200 mil, em valores atualizados. Dias foi citado pela vara judicial por meio de mensagem de WhatsApp e em novembro respondeu à Justiça, também pelo aplicativo, que estava em fase final de negociação com o banco e iria pedir a homologação do acordo assim que as tratativas fossem formalizadas.

Porém, ante a falta de informação sobre pagamento ou acordo nos autos, em janeiro a Justiça determinou o bloqueio de valores que estivessem à época em contas bancárias de Dias. Apenas cerca de R$ 2.000 foram encontrados, e em seguida as contas foram liberadas.

A reportagem ligou e mandou mensagens para o celular de Dias, mas ele não respondeu ao pedido de manifestação sobre a ação de cobrança da Caixa (Texto: Cátia Seabra, Flávio Ferreira e Mateus Vargas/ Folha de São Paulo).