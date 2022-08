Princesas e Rainha da Frutfest de Carlópolis

A 11ª edição promete ser a melhor de todas

No último sábado, dia 13, o Clube Caravela ,de Carlópolis, se tornou palco de uma das mais belas fases que antecedem a 11ª edição da FrutFest, a festa que comemora o potencial do município na produção frutífera.

Em desfile, foram eleitas a Rainha, além Primeira e Segunda Princesas, entre as 16 candidatas que esbanjaram beleza, simpatia e desenvoltura na passarela, voltando os olhares de toda a região para o evento.

Sete criteriosos jurados avaliaram quatro quesitos nas postulantes aos cargos, sendo beleza, postura, desenvoltura e simpatia, onde as melhores avaliadas foram eleitas como Rainha, Emanuelly Soares Furlan, Primeira Princesa Victoria Avelino Sarti e Sandiéli Vitoria Camargo Rodrigues, como Segunda Princesa, ambas com 18 anos.

Na cerimônia, estiveram presentes o Prefeito Hiroshi Kubo, a vice-prefeita Drª Ana Lucia Moreno da Silva e seu esposo, o ex-prefeito e criador da FrutFest Isaac Tavares da Silva, além do Presidente da Comissão Organizadora, Marcílio Queiros e sua esposa Cleide, juntamente com a equipe da Secretaria de Turismo do município.

O baile de eleição da Rainha e Princesas da Frutfest foi um sucesso de público com a animação da dupla Henrique e Moreto, além do DJ Lucas Siqueira, que levaram os presentes até o início da manhã de domingo, sendo este o primeiro baile pós-pandemia promovido na cidade.