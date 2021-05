Frei festeja os 65 anos de ordenação

Platinense de 90 anos é muito admirado e respeitado em todo Paraná

Antônio Cândido França, o frei Lauro França (fotos), de 90 anos, comemorou amigos e com familiares os 65 anos de sua ordenação sacerdotal. Foi nesta quarta-feira, dia 26, com celebração de missa especial na igreja Matriz de Cruzeiro do Oeste, onde reside atualmente. Ele é de Santo Antônio da Platina.

O evento foi transmitido ao vivo pela Paróquia Nossa Senhora de Fátima e acompanhado por muitos platinenses.

“O Jubileu dos 65 Anos de Ordenação é um orgulho e uma benção para nossa família”, afirma a irmã biológica, a professora aposentada Margarida Oliveira, de 81 anos, caçula de 12 filhos.

Em 1945 entrou para o Seminário Santo Antônio em Botiatuba (Curitiba), onde cursou o Ginásio por quatro anos, em 1949 fez o noviciado e de 1950 a 1956 cursou Filosofia e Teologia. Sua ordenação foi na Catedral Arquidiocesana de Curitiba no dia 26 de maio de 1956 pelo arcebispo Dom Manuel da Silveira d’ Elboux.

Nestes 65 anos de Sacerdócio, trabalhou em diversas comunidades, começando por Bandeirantes, percorrendo, Botiatuba, Siqueira Campos, Tomazina, Umuarama, Irati e em Santo Antônio da Platina de 1980-87, 1989-93, 1999-2011 e, por último, Cruzeiro do Oeste, na Diocese de Umuarama.

Em Santo Antônio da Platina reside a maioria da família, incluindo irmãs, sobrinhas, primos, entre outros.

Recebeu a Cidadania Benemérita Platinense em 2009.