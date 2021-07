Fotógrafo infartado tem alta do Honpar

Retornou de Arapongas para Santo Antônio da Platina

O fotógrafo Alessandro Ribeiro da Silva (fotos), 39 anos, recebeu alta do Honpar (Hospital Norte Paranaense, em Arapongas) neste sábado, dia 24. O platinense, casado com Ana, com a qual tem um casal de filhos, Lauana e Leonardo, sentiu-se mal quarta-feira, dia 21, encaminhado ao Pronto Socorro de Santo Antônio da Platina infartando, transferido na sequência de helicóptero. Na sexta-feira, dia 23, gravou um vídeo informando que estava bem (reprodução abaixo).

Apelidado de Gordinho, casado com Ana, com a qual tem um casal de filhos, Lauana e Leonardo, está tranquilo e se recupera em sua residência.

O pai de Alessandro, fotógrafo Celso Ribeiro, perdeu a vida num domingo, dia 27 de dezembro de 2020, de complicações da Covid-19 (incluindo problemas no coração) aos 58 anos. E o tio Dilson, irmão de Celso, faleceu com uma cardiopatia genética aos 50, em 2017.

A mãe, Leni, agradeceu as orações de todos. Ela tem outras duas filhas, Paola e Janaíne, e mais dois netos, Pablo e Ítalo.

Alessandro foi submetido a um cateterismo, procedimento que pode ser utilizado para diagnosticar ou tratar doenças cardíacas, que consiste na introdução de um cateter, que é um tubo flexível extremamente fino, na artéria do braço, ou da perna, até o coração. Também pode ser conhecido como angiografia coronária.

Esse tipo de procedimento é indicado tanto para o diagnóstico de alguns problemas cardíacos, como para o tratamento do infarto ou da angina, pois examina o interior dos vasos sanguíneos e do coração, sendo capaz de detectar e remover acúmulos de placas de gordura ou lesões nestas regiões.