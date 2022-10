Fórum Eleitoral com 15 trabalhando

A equipe apura as 107 seções eleitorais platinenses

Neste domingo, dia dois, há 17 profissionais trabalhando no Fórum Eleitoral de Santo Antônio da Platina (fotos), a Chefe é Melissa Cristina Malaghini de Oliveira e o Cartório Eleitoral situado na Rua Rui Barbosa, s/n – Qd 31, no centro.

Ela trabalhou na 21ª zona eleitoral de Siqueira Campos por 11 anos e assumiu o cargo na Cidade Joia no final de 2018. Dentro da unidade, são servidores, vigilantes, terceirizados, estagiário, um promotor e o juiz, Júlio César Michelucci Tanga.

A equipe apura as 107 seções eleitorais platinenses.

Centralizada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a Zona somente envia os arquivos do boletim de urna.

Melissa estudou Direito na UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) campus de Jacarezinho. Formada em 2002, é casada, tem um filho e mora em Ourinhos (SP).

Os arquivos enviados serão impressos e colocados num mural/painel na parte interna (parede) do cartório à disposição.

São 20 locais de votação incluindo a zona rural em Joaquim de Cima, Conselheiro Zacarias, Platina e Monte Real são os locais de votação no campo.

Assim que as maletas dos mesários estão chegando, já são arquivadas

Nas Eleições Gerais de 2022, 156.454.011 brasileiras e brasileiros escolheram representantes de forma pacífica e democrática.