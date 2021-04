Foragidos de Pinhal presos após roubo em Carlópolis (vídeos)

Assaltaram loja de materiais de construção na rua Benedito Sales

Um bando assaltou a empresa Marriel Materiais de Construção, na rua Benedito Sales, em torno de 1025m desta quinta-feira, dia primeiro, em Carlópolis.

Havia quatro envolvidos, mas apenas dois invadiram a empresa (vídeos), ameaçaram funcionários e levaram quantia não divulgada.

Os outros dois comparsas deram suporte ao crime, entretanto os quatro foram presos pela Polícia Militar e estão presos na carceragem carlopolitana à disposição da Justiça.

A reportagem identificou Higor Gabriel Eugênio, 23 anos, e Iuri Henrique Cardoso, 22, (os dois nas fotos) que fugiram do Depen de Ribeirão do Pinhal no último dia primeiro de fevereiro.

Mas, permanecem encarcerados mais dois bandidos.