Fogo arde Morro do Bim (vídeos)

Transtornos e queixas de novo; ninguém ficou ferido

Incêndio no Morro do Bim, ponto turístico e religioso de Santo Antônio da Platina, causou transtornos nos moradores de residências e comércios do entorno desde as dez horas desta quinta-feira, dia 15. O fogo não causou prejuízos materiais graves, embora principalmente a fumaça tenha provocado problemas e irritado a população da região.

O maior receio é que as labaredas chegassem a torres no alto do morro ou residências na parte mais baixa.

A fumaça densa atingiu quase toda a parte alta do morro, porém não chegou ao Santuário Jesus Misericordioso. O local oferece também uma visão ampla e panorâmica da zona urbana e onde foi instalado também um Cristo Redentor em 1998.

A tenente Ivna Caroline Dias, do corpo de bombeiros, informou ao npdiario que integrantes da corporação ficaram até perto de meio-dia combatendo. Quando acabou retornaram à sede e logo em seguida, reiniciou.

A queimada devastou algumas áreas de pastagem e parte da vegetação nativa.

Segundo Ivna, ainda não se sabe a causa, que pode ter sido acidental ou criminosa. Ela orienta as pessoas a não fazerem limpeza e atearem fogo, pois o vento leva brasas que causam os sinistros.

Os bombeiros hoje agiram também no que chamam de cara a cara, ou seja, com uma mochila carregam 20 litros de água e andam a pé pelo local, apagando os focos, num trabalho arriscado e corajoso.

“Pode ser uma bituca de cigarro ou uma fagulha, o tempo seco entre a segunda quinzena de julho e até outubro, favorece esses incêndios ambientais todos os anos”, assinalou.

“Precisa saber de quem é esse terreno e multar pesado! Precisa fazer uma prevenção. Se a gente não cuida de nossos terrenos desabitados vem multa pesada! Para essa pessoa nada! Moro aqui (perto do Morto) desde 1996 e quase todos os anos é a mesma coisa”, reclama a vizinha Angela. Seu marido, Sérgio Bacrtold, chegou a propor um abaixo-assinado solicitando providências urgentes.

A altitude total do morro é de 668 metros. A secretaria de Agricultura e Meio Ambiente permanece atenta, agradece aos envolvidos, bombeiros e voluntários. Na próxima segunda-feira, dia 19, retornam os trabalhos normais. Os funcionários estão de recesso, assim como em todos os municípios do país, funcionando apenas os serviços essenciais.