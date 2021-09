Flagrante de tráfico em Rib. do Pinhal

Cinco bandidos adultos e um de menor envolvidos n

Neste domingo, dia 06, às 19h00, a Polícia Militar da cidade de Ribeirão do Pinhal, abordou um grupo de rapazes comercializando entorpecentes.

Os policiais receberam informações de que os sujeitos se mudaram de Apucarana para a cidade de Ribeirão do Pinhal e vendiam drogas em sua residência na rua Minas Gerais, Vila Cunha.

Ao chegar no local, as equipes encontraram cinco rapazes maiores de idade e um adolescente(16 anos), com 29 pinos de eppendorf com cocaína, três aparelhos celulares, uma nota de dez reais e maconha (foto).

Um dos rapazes do grupo, maior de 18 anos, assumiu ser o proprietário da droga, sendo levado preso e encaminhado por flagrante delito.

Entre os envolvidos:

◼️ 18 anos preso (autor);

◼️ 23 anos (abordado);

◼️18 anos (abordado);

◼️31 anos (abordado);

◼️30 anos (abordado);

◼️ 16 anos (abordado).