Flagrado com crack e sem CNH em Ibaiti

A ROTAM realizou a “Operação Tático Móvel IV” no fim de semana com o objetivo de desenvolver ações preventivas através de patrulhamento, abordagens sendo intensificadas e mais as ações ostensivas em Ibaiti.

Durante realização da operação, a equipe viu um Fiat Palio com cinco ocupantes e, na abordagem, localizou 12 pedras de crack, com o condutor assumindo a propriedade. Ele não possui habilitação, porém não foram constatadas pendências administrativas no veículo. Diante do exposto o autor, a droga ilícita, o carro e demais itens relacionados foram conduzidos até a 37ª Delegacia Regional de Polícia de Ibaiti para os procedimentos de Polícia Judiciária.