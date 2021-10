Flagrado com cocaína hoje no Parque Alvorada

Trabalho da equipe de motocicletas em Santo Antônio da Platina

Patrulhando na Rua Aparecido Parpinelli nesta quarta-feira, dia 13, a PM/ROCAM viu uma Honda CG 160 Start transitando com o farol apagado, em Santo Antônio da Platina. Foi no início da madrugada no Parque Alvorada.

.

Realizada abordagem, o condutor e o passageiro foram revistados, sendo encontradas cinco buchas de cocaína dentro de uma sacola com lanches. O passageiro (26 anos) assumiu a propriedade da droga, sendo detido e encaminhado para as devidas providências.