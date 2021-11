Fim de pedágio reduz preço de ônibus no NP

A partir deste final de semana em toda a região

Uma viagem do ônibus da empresa Princesa do Norte de Jacarezinho para Curitiba custa, a partir deste final de semana, R$ 4,37 mais barato.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) reduziu o preço das passagens de transporte intermunicipal de passageiros de todas as linhas que cruzam praças de pedágio, com o término dos contratos de concessão nesta sexta-feira (26) e sábado (27). No caso das linhas rodoviárias padrão, o valor não está embutido na tarifa básica cobrada, bastando as empresas deixarem de cobrar o valor do pedágio no ato da venda da passagem.

Saindo de Santo Antônio da Platina para Ourinhos(SP) a passagem passa a custar R$ 7,55 em vez dos atuais nove reais e assim por diante entre as cidades por causa do fechamento da praça de pedágio de Jacarezinho (foto abaixo).

O valor reduzido passa a ser cobrado após as 23h59m deste dia 26 de novembro de 2021 no caso das linhas que cruzam as praças de pedágio da Econorte, Viapar e EcoCataratas, e após as 23h59m do dia 27 para as linhas que cruzam as praças de pedágio da Caminhos do Paraná, Rodonorte e Ecovia.

Todas as empresas transportadoras de passageiros que atuam em linhas intermunicipais do Paraná foram oficiadas já na terça-feira (23) quanto à medida. Alterações no preço de passagens devido aos pedágios são atividades de praxe da Coordenadoria de Transporte Rodoviário Comercial do DER-PR, que sempre disponibiliza tabelas atualizadas e informa as empresas.

Em anos anteriores as alterações eram realizadas após o aumento do valor dos pedágios, e, agora, pela primeira vez, as passagens terão o preço reduzido devido ao fim da cobrança nas praças.