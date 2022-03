Filiação de Roma ao PSD será em Santa Felicidade no dia 25

Outras lideranças também participarão a convite do governador Carlos Massa Ratinho Junior

Exclusivo: O governador Carlos Massa Ratinho Junior convidou o amigo pessoal e companheiro político Luiz Cláudio Romanelli (foto) para ingressar no PSD. O experiente parlamentar consultou as bases e diante dos contextos atual e futuro decidiu aceitar mais um desafio na sua profícua vida pública. Na manhã desta quarta-feira, dia 16, confirmou que vai sair do PSB (sem indisposições nem animosidades) e ingressará no partido que lhe abre amplos espaços e ainda o mantém coerente em suas posições.

O evento que oficializará a decisão está marcado para os próximos dia 25, sexta-feira, meio-dia no Restaurante Madalosso (foto) , no bairro Santa Felicidade.

Outros parlamentares da mesma legenda também seguirão o mesmo rumo: Jonas Guimarães, Artagão Junior, Alexandre Curi e Tiago Amaral. O deputado federal Eliel Machado também, mas Luciano Ducci deve permanecer no PSB.

Romanelli transita confortável em todos os círculos já que sua postura sempre foi transparente e efetivamente pragmática.