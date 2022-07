Filho de cortadores de cana de S. Antônio se forma em Medicina

Platinense perdeu pais antes da formatura na Universidade Federal do Paraná; sua história comoveu colegas e professores

Ezequiel David, que tem hoje 28 anos, saiu de Santo Antônio da Platina para estudar Direito na Universidade Federal do Paraná. Sempre estudou em escolas públicas. Os pais eram cortadores de cana e tiveram sete filhos.

O genitor, chamado David, perdeu a vida há dez meses num acidente automobilístico e a mãe, de nome Divina, há dez anos, de câncer. Na noite deste sábado, dia 23, foi realizada a festa de formatura em Medicina, em Curitiba, com presença dos filhos e sobrinhos.

Tudo veio à tona na mente e no coração dele e dos familiares.

O pai se aposentou do trabalho duro no campo e, na sequência, prestou serviço no Mototáxi Pontual durante alguns anos, Todo o dinheiro era destinado à manutenção da esposa e filhos: Além de Ezequiel, Edson, Emmanuel, Eliseu, Andréia, e Angelita.

O atual recém-formado médico permaneceu cursando Direito um ano e meio, depois trancou e passou, também na UFR, em Engenharia Civil. Dois meses depois, desistiu e resolveu então tentar Medicina na mesma universidade, tendo conquistado o segundo lugar no vestibular.

O primogênito, Edson, 38, que contatou o Npdiario, foi religioso da igreja católica durante algum tempo, mas principalmente, assim como os irmãos, fiel da Congregação Cristã do Brasil.

Relatou que todos ficaram com os olhos marejados d’água quando seu irmão, no discurso, comentou sobre as ausências na vida, revelando sua história pessoal comovente e inspiradora.

A decisão de abandonar dois cursos foi motivada pela morte do mãe, pois achou que, se já fosse médico, poderia ter curado a genitora.

” A gente acha que o fato dele passar por tantas dificuldade e agora ser um homem numa profissão tão bonita, servirá como referência para milhares de pessoas quando for publicada a matéria”, disse Edson, sem esconder o orgulho e a emoção.