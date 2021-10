Fiesta e Classic batem em Ibaiti

Um dos motoristas não tem carteira de habilitação e estava embriagado

Exclusivo: Neste domingo chuvoso, dia 03, por volta das 21h30, a Polícia Rodoviária Estadual atendeu um acidente com colisão frontal na PR-436, que resultou na prisão de um dos condutores, no munícipio de Ibaiti.

O fato envolveu dois carros com placas de Ibaiti, um GM/Classic (foto abaixo), conduzido por um homem de 55 anos sem habilitação, que colidiu com um Ford/Fiesta (foto principal), conduzido por outro homem de 50 , habilitado.

Os veículos transitavam em sentidos opostos pela rodovia PR-436 numa pista simples sem asfalto (Ibaiti/Vila Guay) e no km 7 se envolveram no acidente. Nenhuma das vítimas se machucou com a colisão.

Os condutores foram submetidos ao teste etilômetro, e a equipe constatou que o condutor do Classic estava embriagado, conferindo o valor de 0,81 mg/l. Já o realizado no condutor do Fiesta resultou em 0,00 mg/l.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão para o condutor do Classic, que estava alcoolizado e inabilitado, e em seguida encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, para a lavratura do flagrante delito.