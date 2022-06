Festival de Inverno no ‘Palácio do Comércio’

No centro de Santo Antônio da Platina

A Criança Sapeca, em parceria com algumas outras seis lojas realizaram o a primeira edição do Festival de Inverno do Palácio do Comércio no centro de Santo Antônio da Platina.

Realizado no pátio do edifício, contou com a participação da Brasil Cacau, Flávia Modas, Cassiane Barbosa Semi joias, Natural Brasil , Barbiere Modas e D’Gard.

Organizado por Andréia , Flávia , Cassiane , Jacqueline , Ednéia ,Rute e Jannaina , teve a participação do cantor Mateus Cavalcante na animação e 16 crianças e jovens.

No evento, aconteceram desfiles, comidas da estação , vinho quente, pipoca, caldos de chocolate quente e caldo de mandioca com bacon.

As lojas permaneceram abertas até 21 horas.

A JK Artes Gráficas , sempre parceira, instalou um Painel Instagramável.

Jannaína Farias Cardoso (fotos) , nascida e criada em Santo Antônio da Platina, teve a oportunidade de comprar uma loja de roupas infantis em abril de 2017, “sempre amei crianças, fiquei muito apaixonada e resolvi sair de onde trabalhava para empreender”, conta a moça, casada com Fabrício, proprietário da JK Artes Gráficas, com o qual tem um casal de filhos, Júlia e Felipe.

Depois de 18 anos no HSBC no atendimento já estava acostumada a lidar com o público de maneira geral.

A Criança Sapeca está situada na Rua Rui Barbosa 567, Palácio do Comércio sala 7 , no centro de Santo Antônio da Platina. Telefones (43) 3141-0387 e 99613-0387.

@criancasapecasap

FOTOS E VÍDEO: SHEILA SIQUEIRA