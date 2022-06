Siqueira: Festival de Inverno/Gastronomia

Concursos culturais, show ao vivo e pratos tradicionais em Siqueira Campos

O 1º Festival de Inverno e Tradição vai acontecer no próximo dia 25 de junho, no pavilhão de festas do Santuário, do município de Siqueira Campos. A entrada é franca e os visitantes poderão degustar do melhor da gastronomia siqueirense – biscoito de polvilho e pamonha – que estarão disponibilizadas em barracas estrategicamente montadas no recinto.

A iniciativa é promovida pela prefeitura , organizada pelos diretores dos departamentos de Comunicação Adryan Barbosa Almeida, de Cultura Flávio Mello e de Agricultura, José Elias.

“A gastronomia, assim como tantas outras atividades culturais, merece um espaço dentro da grade Cultural da cidade, fomentando além do tradicionalismo, a comercialização e apresentação de produtos de nossa culinária” afirmou Flavio.

Os convidados verão a apresentação do Coral Jurandy e Darci Rosa, participar de Bingo com premiação de R$ 1 mil, e o concurso cultural, que vai eleger a Miss Siqueira Campos (Reportagem: Agência Criativa).