Festival da Gastronomia Portuguesa no DAJ

Bacalhau à Lagareiro preparado pelo chef Valter Borsai

Neste sábado ( dia 24) às 20 horas, ocorrerá o Festival da Gastronomia Portuguesa do Daj Resort & Marina, em Ribeirão Claro.

Será oferecido jantar preparado no capricho pelo chef, Valter Borsai (fotos).

No cardápio, um delicioso “Bacalhau à Lagareiro”, prato tradicional da Beira Litoral, de Portugal. O clássico é um assado com azeite, batatas ao murro e alho, e ganha versão revisitada com o frescor das ervilhas tortas. Irresistível.

O prato pode ser acompanhado por um bom vinho português, entre os vários disponíveis na adega.

Informações e reservas pelo WhatsApp: 43-99149-9370 ou pelo fone: 43-3371-3900.