Festa Julina no Colégio Estadual Tiradentes

Confira as atrações imperdíveis nesta quinta-feira

O “Arraiá” do Colégio Estadual Tiradentes será nesta quinta-feira, dia sete, com início às 18 horas, em Santo Antônio da Platina. Evento para alunos e seus familiares e equipe do estabelecimento de ensino.

No período, programados karaokê, além de barracas com comidas, brinquedos, e demais atrações. Veja: