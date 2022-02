Domingão com Hulk recebe “platinense”

Foi no último domingo em quadro no programa em rede nacional

Fernanda Skalisz (fotos) participou no último domingo, dia 30, do quadro “Acredite em quem Quiser”, do Domingão com Huck, da Rede Globo, no qual famosos têm que descobrir entre os participantes quem fala a verdade. No caso, quem foi atingido duas vezes por raios.

Entre um homem e duas mulheres participantes estava Fernanda, nascida em Curitiba, moradora atualmente em Rio Azul, cidade paranaense de 15 mil habitantes, mas que residiu três anos em Santo Antônio da Platina(2016 a 2018) com a família e o então marido, que na época trabalhava numa concessionária de veículos. Também moraram em Ourinhos (SP).

“Eu sou fotógrafa de eventos meteorológicos e estava buscando fotografar raios na região…Estudei sobre raios e sabia que tinha um tipo raro difícil de fotografar. Em 2017 eu consegui fazer o registro que precisava, o raio ascendente”, contou em entrevista por WhatsApp ao Npdiario na tarde desta segunda-feira, dia 31.

Assista aqui a participação de Fernanda Skalisz: https://globoplay.globo.com/v/10254959/

“Tenho amigos e amigas que deixei. Tenho contato com todos e sempre me mandam mensagens. Eu e minhas filhas(Kaelany, 19 anos, Talissa, 17, e Nicole, nove) queremos um dia poder voltar e reencontrar os amigos que fizemos. Nós gostamos muito de Santo Antônio da Platina, somos platinenses de coração…Quase todo final de semana eu subia no Morro do Bim para fazer fotos. Tanto de raios, quanto do pôr do Sol”, adicionou Fernanda.

É conhecida como “Caçadora de Raios do Paraná”. Na participação, o sobrevivente aos raios foi Paulo Sérgio, morador em Santa Cruz das Palmeiras/SP (na foto, ao lado esquerdo de Fernanda).

De acordo com o que o jornal Folha de Irati, cidade perto de Rio Azul, o que despertou sua paixão pela área foi ver uma fotografia de um raio em um Shopping Center, em 2015, na cidade de Londrina. Encantada com o que viu e motivada por uma razão dolorosa, Fernanda decidiu se dedicar aos estudos sobre o assunto: “Tinha recém recebido diagnóstico de artrite reumatoide, mal podia caminhar. E, para não entrar em depressão, resolvi fazer algo pra ocupar a mente”.

Dessa forma, passou a estudar por conta própria os conteúdos e técnicas para captar com as lentes o melhor das tempestades. Para Fernanda, os dias de chuva são comemorados, pois rendem os melhores registros. “Estudei sobre raios e tudo que envolve meteorologia. Sozinha em casa mesmo, e também com ajuda de amigos meteorologistas”, conta. Depois, quando percebeu que levava jeito para prática, a fotógrafa decidiu se dedicar a isso e se especializou no registro de raios.

Assim, não demorou muito para que Fernanda se tornasse destaque no ramo. Logo em seguida, ela realizou a foto de um “raio ascendente”, fenômeno raro na meteorologia. O raio ascendente, diferentemente dos raios comuns (que partem das nuvens em direção ao solo), tem início em uma estrutura alta, localizada no chão, e segue em direção as nuvens. O acontecimento também é conhecido como “raio invertido”. Após o feito, Fernanda se tornou a ‘caçadora de raios’, e fez questão de procurar o artista por trás da obra que a inspirou, localizada no Shopping de Londrina, para comprar a fotografia. O nome do fotógrafo é Fedrizzi Júnior, londrinense. “Eu tenho um fascínio pelos raios e todas suas ramificações”, acrescentou.

De acordo com Fernanda, o processo para realização das fotografias é trabalhoso. Primeiramente, ela conta com a colaboração de São Pedro. Depois, devido aos seus diversos estudos sobre meteorologia, Fernanda aprendeu quais dias irão chover e quais dias não. Ainda, como confirmação, ela checa a previsão do tempo diariamente “para saber onde ir, que local ir e que horas sair de casa”, explica.

Nos aspectos técnicos, ela expõe que suas fotos, no geral, são feitas utilizando longa exposição, mas as configurações de imagem variam de acordo com o local do registro. Além disso, os equipamentos utilizados são: uma câmera profissional; lentes grandes angulares; um aparelho chamado Striker Finder, que permite o disparo imediato da câmera, além do controle de tempo e sequência nos disparos; e uma outra câmera, usada somente para filmar, já que, “dependendo do tipo de raio, eu preciso provar, então faço o vídeo”. Por fim, com a captação das imagens finalizada, Fernanda seleciona as melhores e realiza pequenas edições quando necessário.

Fernanda conta que sua maior inspiração é o Pecos Hank, o caçador de raios americano. Ele divulga as fotografias que tira em suas redes sociais e registra todo o processo em seu canal no YouTube.

Conheça o trabalho de Fernanda em sua página no instagram @fernandaskalisz

