Feriados oportunizam relax e entretenimento no DAJ Resort & Marina

Neste Finados e na Proclamação da República

Se feriado é bom para viajar, o mês de novembro tem duas ótimas opções para quem quiser aproveitar o Daj Resort & Marina, em Ribeirão Claro, na divisa do Paraná com São Paulo.

Curta neste feriado de Finados, dia 2 de novembro. O outro feriado será o da Proclamação da República, 15 de novembro, quinta-feira.

Com muito requinte, piscinas deliciosas, culinária de primeira, suítes enormes e atendimento de excelência, o Daj propicia uma experiência exclusiva a seus hóspedes que aproveitam o resort do nascer ao pôr-do-sol com lindas paisagens e à noite podem curtir a piscina aquecida com cromoterapia, as atrações no Gult Bar, no restaurante Mavo ou apenas apreciar o céu estrelado, comum na região.

Numa área de 500 mil metros quadrados entre a represa de Chavantes e as montanhas de Ribeirão Claro o resort conta com lindos jardins e excelente estrutura com academia, cinema, spa, quadra de tênis, quadra de areia para vôlei de praia ou beachtênis, sala de jogos, equipamentos de pesca e muito mais.

Para as crianças, além das piscinas, há muita área verde para brincar, colher frutas, andar de bicicleta, conhecer os bichos da fazendinha, a brinquedoteca, campo de futebol, quadra poliesportiva e a equipe de recreação da Tia Miojo pronta para entretê-los dia e noite.

A gastronomia é um destaque à parte.

Pela manhã, o premiadíssimo café de Ribeirão Claro é servido com pães produzidos na própria padaria acompanhados de tapiocas, sanduíches, frutas regionais e a deliciosa coalhada com frutas vermelhas. Nas refeições, a cozinha internacional se mistura à culinária regional com produtos frescos produzidos por fornecedores do entorno da cidade. São várias opções de carnes vermelhas, peixes e massas com toque refinado do chefe.

Para acompanhar o Daj possui uma excelente adega com diversos rótulos de variados países. Durante a estadia é possível também conhecer a região onde pode se observar ou praticar voos de parapente, rapel, passeios de lancha, ou se aventurar na maior tirolesa do Paraná, com um quilometro.

Localização – O Daj Resort & Marina é uma excelente opção para se chegar de carro, evitando os altos custos de passagens aéreas em família. Localizado na divisa entre os estados do Paraná e São Paulo, está a 390 km de Curitiba, São Paulo e Campinas; 350 km de Rio Preto e Piracicaba; 280 km de Ponta Grossa e Maringá; 240 km de Presidente Prudente e Apucarana; 185 km de Londrina; 150 km de Marília e Bauru, 45 km de Ourinhos.

Serviço:

Daj Resort & Marina – Ribeirão Claro-PR – Rodovia Bernardino Teodoro Ribeiro, km 0,3, Ribeirão Claro

Informações e Reservas (43) 3371-3901 ou (43) 9 9149-9370.