Dia das Crianças no Daj será especial

Estadia deliciosa: resort oferece opções de lazer também para adultos

Que tal presentear com uma experiência inesquecível nesse dia das Crianças? O Daj Resort & Marina preparou um feriado incrível cheio de atividades para os pequenos enquanto os pais aproveitam todo seu conforto e requinte.

Localizado em Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro do Paraná, entre as montanhas e a represa de Chavantes, o Daj possui uma área de 500 mil metros quadrados com várias opções de lazer. Além das deliciosas piscinas, as crianças poderão aproveitar os passeios a cavalo, passeio de charrete, de bicicleta, pescaria, visita à fazendinha cheia de bichinhos, oficina de pipa, caça ao tesouro, pipoca, algodão doce e muito mais nos quatro dias do pacote de feriado.

Uma equipe de monitores coordena e acompanha todas às atividades para crianças acima de quatro anos. Abaixo dessa idade é necessário acompanhamento dos pais ou responsável. Também é possível solicitar o serviço de babá ou cuidadora.

“Aqui tudo é pensado com muito carinho para que nossos hóspedes possam relaxar e aproveitar da melhor forma possível toda nossa estrutura com uma estadia deliciosa”, explica a gerente do resort, Silmara Camargo.

E para ficar ainda melhor, segundo ela, será concedido early check-in às 13h na sexta feira (08.10) e late check-out às 15h na 3ª. feira (12.10).

As confortáveis suítes a partir de 90 metros quadrados, podem ser desfrutadas pelo casal com dois filhos até seis anos, como cortesia, ou até 11 anos, mediante taxa extra. As roupas de cama Trussardi e os produtos de banho L`Occitane são um mimo à parte no espaço que ainda conta com TV 55 polegadas, cofre, dois chuveiros, cama king size e banheira de hidromassagem.

Durante a estadia é possível também conhecer a região onde pode se observar ou praticar vôos de parapente, rapel, passeios de lancha, ou se aventurar na maior tirolesa do Paraná, com um quilometro.

Localização: O DAJ Resort & Marina é uma excelente opção para se chegar de carro, evitando os altos custos de passagens aéreas em família. Localizado na divisa entre os estados do Paraná e São Paulo, está a 390 km de Curitiba, São Paulo e Campinas; 350 km de Rio Preto e Piracicaba; 280 km de Ponta Grossa e Maringá; 240 km de Presidente Prudente e Apucarana ; 185 km de Londrina; 150 km de Marília e Bauru, 45 km de Ourinhos.

Serviço:

Daj Resort & Marina –Rodovia Bernardino Teodoro Ribeiro, km 03, Ribeirão Claro.