Fenômeno: ‘Anéis de Fada’ intrigam os platinenses (vídeo)

Gravuras no solo impactam comunidade, mas especialistas explicam serem apenas fungos

Exclusivo: Na chácara Santa Joana, do médico ortopedista Sérgio Bactold (foto abaixo), em Santo Antônio da Platina, apareceram círculos “misteriosos” nas últimas semanas do ano passado.

O caso trata-se de um fenômeno científico que alguns preferem atribuir a questões místicas.

Circunferências simétricas apareceram em uma área de pastagem de Santo Antônio da Platina, deixando todos curiosos e intrigados com o fenômeno.

As suposições da sociedade incluíram disco voador, ou até pouso de aeronave militar. Mas a ciência, derrubou essas hipóteses, pois, segundo pesquisas, trata-se de um fenômeno raro, conhecido por Anel de Fadas ou, Circulo de Fadas, causado por uma grande colônia fungos e cogumelos.

Mesmo quando um Anel de Fadas não está produzindo cogumelos, ele ainda pode ser visível, pois a grama dentro deles tem uma cor diferente, já que o micélio do fungo normalmente consome uma grande quantidade dos nutrientes disponíveis, então a grama ou as plantas morrem ou amarelam. Por outro lado, esse perímetro pode receber nutrição extra do micélio à medida que se prepara para frutificar e, como resultado, pode parecer muito mais verde e escuro.

Esse fenômeno é gerador de muitas fábulas e lendas. Relacionam o circulo ao lugar em que as fadas dançam. E entre a cultura popular, está a lenda que ao entrar no meio do circulo podem acontecer três coisas: viagem para o futuro, ou dança louca ou migração para um mundo misterioso.

O agrônomo, empresário ambiental e fotógrafo Henrique Murakami Glovack ( foto, com a esposa Juliana) foi consultado pelo casal de amigos e explicou tudo.

A filha deles, Eduarda T. Murakami, fez a edição e narração do vídeo que está abaixo: