Feminicídio hoje; platinense mata mulher a facadas

Eles estavam separados e motivação foi descrita em bilhete

Um homem matou sua ex-esposa na casa dela, a golpes de faca às 7h45m, no distrito de Conselheiro Zacarias , na manhã desta quinta-feira, dia 23, em Santo Antônio da Platina.

Policiais militares foram ao local, constataram o fato e tomaram conhecimento de que o suspeito tentou cometer suicídio e também deixado um bilhete. O homem de 54 anos ainda permanecia na residência e uma testemunha acionou socorro.

Foi na Rua Vinte e Um de Abril.

Foram apreendidos um bilhete e duas facas ensanguentadas.

A motivação é que o ex não aceitava o fim do relacionamento com a vítima.

Em fevereiro de 2022 a vítima compareceu na Delegacia da Polícia Civil relatando estar sendo ameaçada de morte com um canivete pelo autor, porém na ocasião somente desejou medidas protetivas e não quis representar criminalmente contra o ex-marido, que acabou sendo colocado em liberdade.

As informações foram apuradas pelo Npdiario em primeira mão: Vicentina Gabriel (fotos), natural de Guapirama, morreu em segundos após os golpes em sua casa.

Ele foi internado numa Unidade de Tratamento Intensivo de Hospital de Londrina.

O corpo dela, que já havia denunciado o ex-convivente por ameaças, ainda está no Instituto Médico Legal de Jacarezinho.

O casal teria seis filhos, o que não foi confirmado.