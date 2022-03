Carlópolis: homem cumprirá 24 anos por feminicídio

Matou jogando gasolina e ateando fogo na esposa

O Tribunal do Júri de Carlópolis condenou a 24 anos de prisão um homem denunciado pelo Ministério Público do Paraná por feminicídio. A denúncia foi apresentada pela Promotoria de Justiça da comarca.

No dia 21 de agosto de 2019, após uma discussão banal, Antônio de Oliveira (foto) jogou gasolina em Sueli Pedroso de Oliveira (foto) – com quem tinha seis filhos – e ateou fogo, causando-lhe queimaduras de segundo grau em 90% do corpo.

Uma das filhas do casal, de quatro anos, também foi atingida pelo fogo e faleceu, por conta das queimaduras de segundo grau em 63% do corpo – entretanto, os jurados absolveram o réu da denúncia relativa a esse segundo crime por considerarem que o homem não tinha intenção de atingir a filha – o MP recorreu dessa decisão.

As duas vítimas chegaram a ser internadas em estado grave na Central de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital Universitário de Londrina, porém não resistiram. Na ocasião, o feminicida já permaneceu preso preventivamente por tempo indeterminado.

O MP considerou como qualificadoras do homicídio (todas acatadas pelos jurados) o feminicídio, o motivo fútil, o uso de meio cruel e ação que impossibilitou a defesa da vítima.

O réu já estava preso e não poderá recorrer em liberdade da sentença, que determinou o cumprimento imediato da pena.

Processo número 0001388-58.2019.8.16.0063.