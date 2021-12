Começa 2ª Feira do Artesanato de Ibaiti

Com apoio da Prefeitura através da Secretaria de Cultura

Criada com o objetivo de promover o trabalho de artesãos que confeccionam artigos de qualidade, criatividade e bom gosto, a feira traz peças de qualidade para a população de Ibaiti e região.

Produtos artesanais e uma série de artigos confeccionados por artistas da cidade estarão à venda no Espaço Cultural Dini de Moura Fadel entre esta quarta-feira até o próximo dia 22.

O evento reúne produtos variados em um único local, valorizando a produção do artesão ibaitiense e facilitando o acesso da comunidade à produção local. Além disso, no dia 21, às 20 horas, haverá apresentação de cantata de Natal e do ballet “Ella Bella no Lago dos Cisnes”.

A segunda edição da Feira do Artesanato de Ibaiti é organizada pela Associação dos Trabalhadores Artesanais de Ibaiti (ATAI) com apoio da Prefeitura através da Secretaria de Cultura.

Entrada franca.