Feira de Sabores com produtos diferentes

Novidades da Ficafé e GeniusCon em 2022

Uma das novidades da Ficafé e GeniusCon, em 2022, é a Feira de Sabores, uma exposição de mais de 20 produtos diferenciados do agronegócio do norte pioneiro do Paraná. Durante os eventos, que ocorrerão no mês de outubro, no Centro de Eventos de Jacarezinho, estarão presentes produtores de alimentos certificados com Identidade Geográfica (IG), Selo Alimentos do Paraná e Orgânicos.

O consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello, ressalta que os produtos da região são diferenciados pela qualidade, processos de produção auditados e gestão organizada. São alimentos com potencial de atingir mercados, que vão além da commodity, como os próprios cafés especiais e a goiaba de Carlópolis com IG, além de alimentos orgânicos e de indústrias certificadas.

“A Feira de Sabores é a materialização de um trabalho feito há muito tempo na região, que é promover o desenvolvimento por meio da produção de alimentos diferenciados. Esses produtos e empresas servirão de referência para os demais produtores rurais e empresários. Além disso, durante a exposição, os participantes terão a oportunidade de se conectar com compradores e acessar novos mercados”, explica.

O cafeicultor e tesoureiro da Cooperativa dos Produtores de Cafés Certificados e Especiais do Norte Pioneiro (Cocenpp), Ricardo Batista dos Santos, adianta que amostras de cafés especiais serão expostas e servidas aos visitantes nos dois eventos.

“A Ficafé traz visibilidade e agrega muito valor ao café do Norte Pioneiro, o que faz muita diferença para quem trabalha no campo. Temos recebido visitas de várias cafeterias que se preocupam com o valor que recebemos pelos grãos. E a GeniusCon nos dará a chance de apresentarmos nosso produto para um público jovem, que também está entrando nesse mercado”, afirma.

Fruta com IG – A goiaba de Carlópolis está entre os alimentos que serão expostos nas feiras. Um grupo de fruticultores vai se revezar durante os dois eventos para apresentar a fruta, o processo de produção e as características.

“A participação em eventos é muito importante para a divulgação. Muita gente ainda não sabe que temos uma goiaba certificada. É uma oportunidade de apresentar a fruta para compradores de fora”, pontua a produtora de goiaba certificada e gerente de vendas da Cooperativa Agroindustrial de Carlópolis (COAC), Inês Yumiko Sato Sasaki.

O empresário Josmar Bagatin, da Soeto Alimentos, deve levar dois lançamentos para a feira. O recheio de pão de alho e a maionese sabor burguer, que prometem agradar especialmente o público jovem da GeniusCon.

“Vamos apresentar nossos produtos para diferentes públicos nas duas feiras. A iniciativa de incentivar a participação de empresas de alimentos certificados foi muito inteligente por parte da organização. Isso mostra a força do norte pioneiro e valoriza quem busca melhorar os processos de produção”, comenta.

A Feira de Sabores do Norte Pioneiro é uma iniciativa do Sebrae/PR, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar – Emater (IDR-Paraná), Cocenpp, Associação de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Acenpp) e Prefeitura de Jacarezinho.

A GeniusCon será realizada nos dias 5 a 7 de outubro e a Ficafé ocorre entre 18 a 20 de outubro, ambas no Centro de Eventos de Jacarezinho. Os eventos têm entrada gratuita.