Siqueira Campos: Feira de adoção e castração gratuita

Ações começam no dia nove de setembro em Siqueira Campos

Está confirmada a 4ª Feira de Adoção de Cães do Abrigo Animal. Cada uma traz consigo uma novidade, na última, houve o concurso cultural “Carinha de um, Focinho do Outro!”. Dessa vez, será sem custo.

O evento será realizado nos dias 9 e 10 de Setembro,na Praça Frei Gabrielângelo (Praça Brasil), em horários alternativos: no dia 09 (sexta-feira), das 17h até às 22h, e no dia 10, das 09h às 14h.

FEIRA DE ADOÇÃO

Os cães que estarão disponíveis para adoção serão odogs que vivem hoje no Abrigo Animal de Siqueira Campos, e já são vacinados, castrados, vermifugados e avaliados clinicamente.

A feira será feita mais uma vez em um momento crucial para o abrigo animal, local onde os animais hoje ficam: há uma superlotação e a população precisa ser reduzida para que mais animais possam ser acolhidos.

Qualquer pessoa pode adotar uma novo pet para sua família, sempre lembrando da guarda responsável ao se adotar um animal.

Documentos:

Documento original com foto;

Comprovante de residência.

CastraPet em Siqueira Campos

Oficialmente confirmado, o CastraPet, em parceria com o Governo do Estado, estará realizando Castrações Gratuitas no dia 04 de Outubro,

Mas, para conseguir o direito de castrar, o tutor precisará realizar o cadastro na Feira de Adoção, nos dias 09 e 10.

Ao todo, serão 109 castrações, sendo 54 cães (27 fêmeas e 27 machos), e 55 gatos (misto fêmea e macho).

PARA REALIZAR O CADASTRO:

Documento de identificação com foto (RG, CNH etc.)

CPF

Folha Resumo CadÚnico (retirar no CRAS)*

* O programa CastraPet é destinado à famílias de baixa renda.