Feijoada do Rotary Club será no sábado

Em prol da comunidade do bairro Aparecidinho 3

No próximo sábado, 16 de julho, o Rotary Club de Santo Antônio da Platina venderá a famosa e deliciosa feijoada, tradicional há dez anos.

Será feita com carinho e disposição para ajudar a comunidade do Aparecidinho 3, por meio do projeto PROCLAMAI.

A feijoada acompanha couve, arroz e farofa, no valor de R$ 55,00, sendo vendida no próprio Rotary Club, localizado na Rua do Asilo, no período das 11h30m às 14 horas.

Apoio: Casa de Carnes Boi Dourado, Dona Nena Alimentos, Serv Bem Supermercados e Npdiario.