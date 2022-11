Federação da Agricultura pede fim dos bloqueios

“Impactam diretamente população, geram risco de desabastecimento e dificultam escoamento das produções agrícola e pecuária”

Conforme esperado, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná (FAEP) manifestou opinião contrária aos bloqueios de rodovias na manhã desta terça-feira, dia primeiro. A posição foi comunicada em uma nota oficial, reproduzida abaixo na íntegra.

A Federação da Agricultura do Estado do Paraná (FAEP), entidade que representa os produtores rurais do Estado do Paraná, desde a noite do último domingo (30), tem acompanhado os bloqueios e paralisações de tráfego em diversas estradas do Brasil. A entidade se posiciona de forma contrária a esse tipo de intervenção, por entender que essas ações impactam diretamente a população brasileira, geram risco de desabastecimento em muitas cidades e dificultam o escoamento das produções agrícola e pecuária.

A FAEP respeita o direito de manifestação de cada cidadão, como está na Constituição, mas de forma que não prejudique e/ou impacte negativamente o direito de ir e vir das pessoas, a cadeia produtiva do agronegócio nacional e a economia do país.

Ágide Meneguette (foto), presidente do Sistema FAEP/SENAR-PR.