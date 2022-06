Familiares suplicam orações para homem que matou ex em SAP

Constrangimento e dor comovem platinenses

Exclusivo: Antônio Gabriel (foto) foi visto todo ensanguentado na rua Dez de Novembro em torno de 7h45m da última quinta-feira, dia 23, no distrito de Conselheiro Zacarias, em Santo Antônio da Platina. Transtornado e cambaleante, disse a um amigo que acabara de assassinar a ex-esposa, e entregou um bilhete escrito a mão.

“Eu matei por amar minha esposa/por amor/ guarda o meu dinheiro”, confessou.

Ele esperou os filhos saírem para a escola e depois foi até a residência da ex-mulher que fica próxima. Com cortes no pescoço, sem conseguir falar direito, e a voz embargada quase inaudível, foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado ao Hospital Nossa Senhora da Saúde para atendimento médico, ficando um policial em sua guarda.

A vitima identificada como Vicentina Xavier Gabriel (foto) estava em sua residência na rua Vinte e um de Abril, caída no chão da cozinha em decúbito dorsal com alguns ferimentos, havia uma faca em cima da mesa com sangue. Uma outra faca também manchada de vermelho junto com outro bilhete de despedida. Um dos motivos, fútil, do crime seria que a mulher teria se negado a emprestar o celular para o desafeto fazer uma transferência bancária.

A PM isolou os locais até a chegada da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal, Pelas lesões que fez em si mesmo, o homem teve que ser transferido em estado grave para uma unidade de saúde de Londrina.

Já havia ameaçado Vicentina outras vezes.

O corpo dela foi sepultado no distrito nesta sexta-feira, dia 24.

No mesmo dia do desequilíbrio emocional de Antônio, familiares procuraram o Npdiario e pediram orações. Sabem que foi responsável por uma tragédia, mas não querem mais uma morte neste momento de intensa emoção.

E suspiram por paz e tranquilidade para o luto, cujo término ninguém pode prever com exatidão quando será.

Se permanecer vivo, na próxima terça-feira, dia 28, Antônio completará 54 anos.

Seguramente será condenado pelo feminicídio, mas os seis filhos e futuros netos não precisarão carregar pela vida mais amarguras pelo infortúnio, buscando uma situação saudável e feliz.

