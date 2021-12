Falece viúva do ex-deputado Benedito Lúcio Machado

Tinha 83 anos e sofreu parada cardíaca no sábado enquanto dormia

O corpo de Zeli Aureliano da Silva Machado (fotos) foi sepultado no final da manhã deste domingo, dia 12, no Cemitério Parque Iguaçu, no Parque Barigui, em Curitiba. Faleceu dormindo, de parada cardíaca.

Ela, viúva do ex-deputado estadual Benedito Lúcio Machado e pai do também ex-deputado por três mandatos Tadeu Lúcio Machado(que tem fazenda hoje em São José da Boa Vista), deixou outros filhos, Fátima, Marcos, Rafael, Marlus Benedito, Zeli, Marli, Deusana e Léia, além de 17 netos.

Benedito Lúcio Machado, que perdeu a vida aos 48 anos em 1978, foi vereador e prefeito platinense entre 1964 a 1969, e é nome de rua e rodovia.

Dona Zeli era uma líder e mulher sempre admirada por seu comportamento exemplar e bondoso.